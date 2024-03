L'osservatorio calcistico del CIES ha analizzato nel suo ultimo report le squadre di 54 campionati internazionali per stabilire la classifica delle migliori per quel che riguarda la statistica degli Expected Goals, il parametro che interpreta numericamente i gol attesi da una squadra in una stagione o in una partita in relazione al potenziale offensivo. A primeggiare in questa graduatoria con un differenziale di +0,69 gol a partita non su rigore rispetto al previsto è la compagine greca del PAOK Salonicco, che precede lo Sporting Lisbona a +0,59 e la Roma, terza assoluta e prima italiana con un +0,52.

L'Inter di Simone Inzaghi occupa la decima posizione, seconda italiana, con un rapporto positivo di +0,44. I nerazzurri condividono il record con gli inglesi del Norwich e i costaricani del Deportivo Saprissa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!