In tanti negli ultimi mesi si sono chiesti quali siano le differenze tra l'Inter e la Roma nel rapporto con lo sponsor DigitalBits. Se nelle casse dei giallorossi non si registrano problemi di pagamenti, diverso è il discorso per i nerazzurri: al Biscione continuano infatti a mancare 17,6 milioni non pagati da parte della società fondata da Al Burgio che, dopo aver versato 5,1 milioni per la stagione 2021/22, non ha bonificato 1,6 milioni come bonus per la passata annata e i primi due pagamenti nella nuova stagione (altri 16 milioni).

Una delle risposte al quesito è legata alle cifre: la Roma ha un accordo da 35 milioni complessivi nel triennio dal 2021/22 al 2023/24, mentre l’Inter come main sponsor ha un contratto da 80 milioni per le stagioni dal 2022/23 al 2024/25. Quello con l'Inter è un impegno molto più pesante da sostenere, considerando le difficoltà registrate negli ultimi mesi dall'intero settore delle criptovalute. Ma questo non è l'unico motivo alla base del problema.