Sarà possibile vedere in tv in chiaro i due derby di Champions League tra Inter e Milan? Se lo chiedono in tanti, considerando che si tratta di due squadre italiane che si trovano ad un passo dalla finalissima di Istanbul. I diritti tv della Champions League fino al 2024 prevedono che Amazon possa trasmettere in esclusiva su Prime Video la migliore gara del mercoledì (come succederà il 10 maggio 2023, quando il Milan giocherà in casa), ma questo aspetto si scontra con la normativa AgCom sugli eventi da trasmettere in chiaro.

Nella “lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro” spiccano anche le semifinali di Champions League con almeno una squadra italiana, come accadrà quest'anno. «L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari», ed al punto 'e' di questa lista si trovano, appunto, «la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane».

Secondo Calcio e Finanza resta dunque da capire se nel Amazon, considerando le regole previste dall’AgCom, aprirà alla trasmissione in chiaro dell'Euroderby. "E’ possibile che il colosso USA decida di trasmettere in via eccezionale sulla sua piattaforma aprendo la visione anche ai non abbonati, o che la sfida venga ceduta a un’emittente (Rai, Mediaset o TV8?) per la diretta su digitale terrestre", ipotizza CF.

