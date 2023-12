Vincere stasera contro la Real Sociedad per l'Inter non si tradurrebbe solo con il primo posto nel girone e la possibilità di incrociare un'avversaria più abbordabile agli ottavi di finale, ma anche in altri aspetti positivi riassunti da Calcio e Finanza.

Dal punto di vista economico, ad esempio, un successo contro i baschi porterebbe nelle casse nerazzurre 2,8 milioni di euro in più, con i ricavi complessivi che andrebbero a superare i 65 milioni di euro (cifra a cui andrebbe poi aggiunta la spartizione delle quote dei pareggi), mentre sul fronte ranking i tre punti spingerebbero ancora più in alto in classifica l'Inter.

Una vittoria dell'Inter, sempre tenendo conto del ranking (ma in ottica Serie A), darebbe inoltre "una mano a tutte le squadre in corsa per qualificarsi alla Champions League del prossimo anno, la prima edizione a 36 squadre e girone unico. Come noto, due dei quattro posti aggiuntivi saranno assegnati alle Federazioni che faranno registrare il miglior punteggio nel ranking per Paesi", ricorda CF.

