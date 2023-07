L'ufficialità del trasferimento di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle spinge Calcio e Finanza ad aggiornare la classifica delle cessioni da record dei club di Serie A. L’ex Brescia, ceduto per 70 milioni di euro, è la new entry della speciale graduatoria ma ad oggi "Romelu Lukaku resta ancora in prima posizione, con il passaggio dall’Inter al Chelsea che – stando ai dati di bilancio – ha fruttato oltre 108 milioni di euro ai nerazzurri", viene ricordato.

Dietro Big Rom (che ha generato una plusvalenza di 66,808 milioni) ci sono due trasferimenti realizzati nell’estate 2016, ovvero la cessione di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United per 105 milioni di euro, con plusvalenza da 76 milioni per i bianconeri, e la cessione di Gonzalo Higuain dal Napoli ai bianconeri per 90 milioni di euro, con plusvalenza pari a 86 milioni per il club di De Laurentiis. Nella classifica delle cessioni più care spiccano pure Zlatan Ibrahimovic (passato dall'Inter al Barcellona 69,5 milioni) e Achraf Hakimi (ceduto dall'Inter al PSG in cambio di 68 milioni), preceduti da Zinedine Zidane, Dusan Vlahovic e dall'ormai ex centrocampista del Milan.

