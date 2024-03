Una corsa contro il tempo. Secondo il Corriere dello Sport, questo è diventato per Zhang riuscire a tenersi l'Inter. Il presidente non vuole rinunciare al club, ma la scadenza del 20 maggio si avvicina e lo scenario è cambiato rispetto alle ultime settimane, perché Oaktree, a oggi, non sembra ritenere sufficienti le garanzie proposte da Suning per concedere altri 2-3 anni di regno.

Il nodo principale della vicenda non è tanto il tempo, ma le valutazioni del fondo americano che - secondo il CdS - considera troppo rischioso lasciare l’Inter ancora nelle mani di Suning con la prospettiva di ritrovarsi nel 2026 o nel 2027 nelle stesse condizioni.

E allora potrebbe essere più vantaggioso per Oaktree tenersi l'Inter e individuare un interlocutore adeguato per ottenere un guadagno dalla vendita successiva. Alcuni soggetti si sono già fatti avanti con il fondo americano proprio in vista del possibile riscatto del club. Ma Zhang non molla e ci sarebbe già stato un rilancio: aumentare ulteriormente il nuovo tasso di interesse, fino a toccare quota 20%. Tale disponibilità, però, ad oggi non avrebbe smosso le resistenze di Oaktree. In alternativa, si tratta di convincere il fondo americano del fatto che, in ogni caso, i conti sono destinati a migliorare e di conseguenza il valore del club aumenterà. La partita resta aperta.

