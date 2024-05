A dieci giorni dall’insediamento di Oaktree e a meno di una settimana dall’Assemblea dei soci che eleggerà il nuovo presidente e il nuovo Cda, Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor del club, ha diffuso i risultati della trimestrale chiusa il 31 marzo.

Ebbene, come sottolinea il Corriere dello Sport, i numeri dei primi 9 mesi dell'esercizio danno ragione alla gestione nerazzurra. I ricavi ammontano a 232,1 milioni, in aumento del 30,3% rispetto ai 178,1 milioni di euro al 31 marzo 2023. Crescita dovuta soprattutto grazie a sponsor, diritti tv Serie A e Uefa. Già garantito per la stagione 2024/25 ricavi da sponsorizzazioni per 78 milioni: verosimile il pareggio di bilancio.

Tutto ok anche sotto il profilo del FFP Uefa: l'esercizio 2022/23 ha rispettato i patti e lo stesso accadrà anche per il 2023/24.