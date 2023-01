"Non solo Skriniar . L’Inter ha messo sul tavolo un’altra proposta di rinnovo, stavolta con destinatario De Vrij . Ripresi i contatti con i rappresentanti dell’olandese nelle scorse settimane, manifestando la volontà di prolungare, il club nerazzurro, in queste ore, ha fatto la sua mossa". Conferma, quindi, anche da parte del Corriere dello Sport : biennale e opzione per una terza stagione con cifre del tutto simili a quelle attuali per l'olandese. Si attende la risposta di De Vrij proprio come Skriniar.

Ovviamente, quello riguardante lo slovacco resta il fronte più caldo. "Nella vita sono sempre ottimista, ma in questo caso ottimismo è anche sinonimo di realismo, quindi sappiamo di poter fare tanto, ma sappiamo pure di non poter fare l’impossibile", ha detto ieri Beppe Marotta. "Tradotto: l’Inter si è già spinta al massimo, offrendo un ingaggio da 6 milioni di euro come base fissa più una quota di bonus di circa 500mila euro. Se lo slovacco insisterà nel chiedere di più, varrebbe come un rifiuto. Le parti si aggiorneranno dopo la Supercoppa e, a quel punto, il club nerazzurro pretenderà una risposta. In modo tale che, davanti ad un no, ci sarebbe il margine per ascoltare le eventuali proposte di squadre interessate ad avere Skriniar subito. Resta uno scenario assai complicato, ma non deve nemmeno essere escluso a priori", assicura il quotidiano romano.

