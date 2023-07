All'Inter mancano due centrocampisti e Frattesi pare sfumare vista la posizione del Sassuolo sul prezzo. E allora i nerazzurri valutano alternative: secondo il Corriere dello Sport, occhi su Koopmeiners e Samardzic.

"Koopmeiners, come Frattesi, costa parecchio: vale a dire 35-40 milioni di euro. Possibile che nell’operazione si possa inserire una contropartita tecnica - si legge -. Ci sarebbe quel Fabbian che a Bergamo piace parecchio, ma su cui si sta muovendo forte il Lecce. In ogni caso, la formula, come nel caso del centrocampista del Sassuolo, sarà il prestito con obbligo di riscatto".

E poi c'è Samardzic, più acerbo rispetto all'olandese avendo solo 21 anni. "A suo vantaggio c’è, evidentemente, una valutazione inferiore, vale a dire non più di una quindicina di milioni. Difficile che, in caso di sbarco alla Pinetina, possa subito fare il titolare, si tratterebbe di un investimento. E allora perché non pensare che, a determinate condizioni, non possa arrivare in tandem con uno tra Koopmeiners e Frattesi. In questo modo, la mediana sarebbe davvero completa", suggerisce il Corsport.