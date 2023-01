Inzaghi punterà ancora una volta su Romelu Lukaku dal 1'. Lo sostiene anche il Corriere dello Sport, spiegando che la scelta è dovuta sia e motivi tattici che logistici, con il belga che ha necessità di mettere minuti di giocare per raggiungere la forma migliore. "Poi è chiaro che, nel caso, non starà in campo fino al 90’, ma avendo una carburazione lenta è comunque preferibile che cominci la partita, piuttosto che entrare in corsa. Per l’Inter è fondamentale infilare un’altra vittoria, sarebbe la quarta consecutiva, ma la speranza è anche che ci scappi una rete di Lukaku: gli darebbe una tale carica di entusiasmo da dare anche un’accelerata al suo percorso verso il ritorno alla piena efficienza", scrive il quotidiano romano.

Chi ci sarà al fianco di Big Rom? Secondo il Corsport le quotazioni di Dzeko sono leggermente superiori a quelle di Lautaro, ma i dubbi verranno sciolti solo questa mattina. L'unico che non si gioca una maglia dal 1' è Correa: il Tucu probabilmente avrà l’occasione per rifarsi martedì, in Coppa Italia contro il Parma. Al centro della difesa De Vrij è invece favorito su Acerbi (affaticato dopo la grande prestazione contro il Napoli e quindi va verso la panchina), mentre a destra ci sarà il ritorno di Dumfries, che resta il grande indiziato ad essere sacrificato per raggiungere il famoso attivo di 60 milioni entro il prossimo 30 giugno.