La conferma della squalifica di Lukaku per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus indirizza le scelte di Inzaghi per il lunch match di domani contro l'Empoli, a partire proprio dall'attacco. Per Big Rom è pronta una maglia da titolare contro l’Empoli, probabilmente in coppia con Correa. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo il quale dovrebbero essere cinque i cambi dopo la notte di Champions.

La novità può essere il ritorno dal 1' di Calhanoglu al fianco di Brozovic in mezzo al campo, con Dumfries confermato a destra e Gosens dalla parte opposta. "Attenzione però al rischio squalifica: riguarda l’olandese - che col lungo infortunio di Skriniar si è preso il posto fisso in fascia negli ultimi due mesi - e due punti fermi come Acerbi e Mkhitaryan (possibile un turno di riposo per l’armeno domani) in vista della Lazio", si legge. In difesa può trovare spazio D’Ambrosio.

