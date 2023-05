"Inzaghi alla riprova dei fatti si è già portato a casa un trofeo, la Supercoppa, proprio ai danni del Milan, è in finale di Coppa Italia, “vede” il pass per la prossima Champions, ovvero il traguardo indicato come imprescindibile, e sta per giocarsi la finale di questa Champions. Per di più, nelle condizioni migliori possibili, a detta di tutti". Così il Corriere dello Sport fotografa il momento del tecnico nerazzurro, fuori da una tempesta durata mesi e adesso pronto a godersi il frutto di un grande lavoro troppo spesso sottovalutato.

E non si farà condizionare dalla presenza o meno di Leao. "Il piano partita nerazzurro nasce anche dalla consapevolezza dei propri mezzi e del percorso fatto - si legge -. Davanti a una semifinale di Champions, peraltro, si può pure ammettere che «questa è senz’altro la partita più importante della mia carriera. Pur avendo già vissuto tante finali». Già e in palio ce n’è un’altra, o meglio “l’altra”: quella di Istanbul".

