Non ci sono solo centrocampo e attacco da mettere a posto in casa Inter, anche a sinistra - come sottolinea il Corriere dello Sport - c'è il rebus della cessione di Robin Gosens da risolvere per mettere la strada in discesa verso l'acquisizione di Carlos Augusto, sul quale c’è comunque una robusta concorrenza. "L’Inter può offrire al brasiliano del Monza la possibilità di giocare la Champions League, un aspetto non certo marginale: tutto va in ogni caso posticipato agli ultimi giorni di agosto, sicuramente dopo che le due squadre si saranno affrontate alla prima di campionato la sera del 19.

Diversamente, un altro giallo verrebbe servito in tavola", si legge.