In attesa di verificare direttamente le sue condizioni alla Pinetina, l'Inter per ora tira un primo mezzo sospiro di sollievo per Juan Cuadrado. Il fastidio muscolare alla gamba avvertito dall'ex Juve durante il primo tempo di Colombia-Venezuela non preoccupa, stando a quanto comunicato dalla nazionale dei cafeteros allo staff medico nerazzurro nelle scorse ore.

Come si legge sul Corriere dello Sport, di comune accordo si è deciso che il giocatore resterà in Sudamerica per poi tornare in Italia - come da tabella di marcia originari - nella giornata di giovedì. A scopo precauzionale è probabile che salti la trasferta in Cile fissata per martedì, sfida da seguire con attenzione particolare da Simone Inzaghi visti anche i dubbi attorno a un possibile coinvolgimento di Alexis Sanchez, non convocato per l'ultimo match disputato dalla Roja contro l'Uruguay.