"La storia finita. Luciano Spalletti è pronto a chiudere quello che sarà per sempre un capitolo fondamentale della sua vita: Napoli, il Napoli". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport: il tecnico toscano a un passo dal divorzio da De Laurentiis, con tanto di dimissioni già pronte. "Troppa distanza, troppo diversi i modi d’intendere i rapporti e le relazioni personali. Questione di idee e prospettive: Spalletti non ha mai nascosto la sua delusione per essere stato avvisato con una lettera consegnata in sede da un dirigente e non in prima persona dal presidente dopo l’attivazione dell’opzione di rinnovo fino al 2024 via Pec. E ancora: ha avvertito forte il senso d’amarezza per non aver chiacchierato del futuro prima di ritenerlo già un allenatore confermato; e non ha metabolizzato la mancata telefonata di Adl per abbracciare la squadra nella notte dello scudetto a Udine". Il tentativo del presidente azzurro di ricucire appare velleitario. Chi al suoi posto? L'eredità è pesantissima. Secondo il quotidiano romano, in lizza ci sono De Zerbi, Gasperini e Italiano. Ma anche Conte: "Per carisma, per appeal, per natura, Antonio Conte gli è sempre piaciuto, ha rappresentato un’epoca della Juventus, ha espresso una sua personalità dominante, ha le caratteristiche d’un vincente, ha padronanza delle situazioni, ha la tentazione di andare a sfidare gli spigoli, ha quel che serve per dimostrare che niente deve cambiare, non ora che il Napoli andrà in giro con lo scudetto ad abbellirlo. Ha anche un profilo economico di rilievo, si sa, ma questi sono i ragionamenti successivi, rientrano nelle dinamiche colloquiali che un manager, capitano d’industria con fatturato rilevante, sa affrontare".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE