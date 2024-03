L'Inter non ha mai perso di vista Bento in questi mesi e, in vista della prossima estate, c'è la concreta possibilità che l'estremo difensore brasiliano diventi il temporaneo vice di Sommer un po' come accadde a Julio Cesar con Toldo.

Come ricostruisce il Corsport, infatti, i nerazzurri non hanno mai smesso di intrattenere contatti sia con il giocatore che con l'Athletico Paranaense, che aveva promesso di riparlare del trasferimento del portiere dopo il no alla cessione dell'estate scorsa.

Le caratteristiche di Bento sono note, piacciono parecchio in viale della Liberazione e anche in questi mesi ha confermato quanto di buono registrato in precedenza. Avrebbe bisogno di un periodo di apprendistato e da qui nasce l'idea di affiancarlo a Sommer per una stagione, prima del salto definitivo considerando anche le 35 primavere dello svizzero.

Prezzo? Si parla di circa 15 milioni per il cartellino, con Marotta e Ausilio che possono fare affidamento sulla preferenza dello stesso Bento, convintissimo della destinazione Inter e non interessato ad ascoltare altre proposte.



