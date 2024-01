Finito nell'occhio del ciclone mediatico e della tifoseria dopo la prestazione di ieri contro il Verona, Marko Arnautovic viene difeso a spada tratta da Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco dell'Inter ha postato sul proprio profilo Instagram un messaggio semplice ma dal significato intenso, nel quale chiede a tutti i sostenitori di stare vicini a tutta la squadra, perché è la squadra e non il singolo che alla fine centra gli obiettivi: "Siamo una squadra. Stiamo insieme, vinciamo e perdiamo insieme. Se raggiungeremo i nostri obiettivi in questa stagione, lo faremo insieme. La stagione è ancora lunga e ci sarà bisogno di tutti lungo il cammino. E per farlo, il vostro sostegno sarà cruciale per mantenere le sensazioni positive", scrive Calha taggando in calce proprio il compagno austriaco.

