Il karma colpisce ancora. Esattamente come negli scorsi derby non sono mancati, nella gara di ieri, i cori contro Hakan Calhanoglu sollevati dalla tifoseria del Milan che, come da manuale, hanno bersagliato l'ex rossonero. Ma esattamente come nell'ultima stracittadina giocata in campionato anche questa volta il centrocampista turco ha usufruito dello sguardo del 'dio karma': cori ingiuriosi nei suoi confronti intonati nel momento di un corner battuto sotto la sud proprio dal numero 20 nerazzurro che, come nello scorso Inter-Milan del 5 febbraio, ha poi propiziato il gol del vantaggio dell'Inter. Se nel derby di febbraio ad andare in rete è stato Lautaro, questa volta ad approfittare dell'assist di Chala è Edin Dzeko che sottoscrive per primo il tabellino. Uno scenario che non è passato inosservato da alcuni tifosi interisti che lo hanno filmato e postato, trovando il repost del centrocampista ex Milan che, con buona ragione, gongola.

