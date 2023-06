Il centrocampista classe '96 del Real Madrid Dani Ceballos è finito nel mirino dell'Inter. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Cadena Cope, il club nerazzurro punta con decisione su questa pista. Il giocatore va in scadenza il prossimo 30 giugno e già negli scorsi mesi era stato accostato all'Inter quando si parlava del possibile addio di Brozovic. Centrocampista di qualità, quest'anno ha totalizzato 29 presenze in Liga e 7 in Champions League. Da valutare i prossimi sviluppi.