L'avventura di Paulo Dybala alla Juventus è arrivata al capolinea e dall'Italia alla Spagna continuano a rincorrersi le voci sul futuro. La Joya andrà in scadenza con il club bianconero il 30 giugno e secondo AS i club in corsa sono principalmente Inter e Atletico Madrid. Il quotidiano spagnolo riferisce infatti che, tra i tanti club in corsa, il Biscione e l'Atleti "sono nella posizione migliore" per strappare un accordo con il fantasista argentino.