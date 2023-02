Intervistato da TLN TV, Morten Hjulmand, centrocampista e capitano del Lecce, ha parlato di uno dei suoi modelli in campo, Marcelo Brozovic: "Quando guardo l'Inter provo a osservare soltanto lui. Ovviamente Brozovic ha un ottimo modo di correre sia con la palla che senza. Riesce sempre a farsi dare il pallone e a spostare il gioco in avanti. Il modo in cui gira, riesce a farsi trovare pronto per ricevere la palla e giocare verso l'attacco è qualcosa che sto cercando di studiare"