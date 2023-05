"Nel calcio tutto può succedere. E quando dico tutto, vuol dire proprio tutto. Quindi, chi vince il derby poi può anche vincere la finale". Hernanes crede fermamente alle chance di Milan e Inter di alzare nel cielo di Istanbul la Champions League. Le due milanesi, insomma, non saranno per forza le vittime sacrificali nell'ultimo atto della competizione, ma dovranno scendere in campo per ribaltare i pronostici: "Vedo il Manchester City leggermente favorito perché sono diversi anni che arriva fino in fondo alla manifestazione e quest'anno ha anche comprato Haaland", le parole del brasiliano in esclusiva a Sportitalia.

Come arrivano le due squadre?

"Entrambe bene. Da un lato c'è l'Inter che ha la sua miglior qualità nel gruppo e nel gioco che ora sta tornando ad esprimere al meglio; dall'altra c'è il Milan che invece ha le individualità come punto di forza, con dei singoli che possono spaccare la partita".

Inzaghi ha subito troppe critiche?

"Il calcio purtroppo è fatto anche di queste cose e delle critiche. Simone anche all'Inter ha già fatto vedere quanto è bravo vincendo diversi trofei e facendo anche l'anno scorso un buon percorso in Champions, con una grande partita giocata contro il Liverpool, che era la squadra da battere. Quest'anno al momento è fra le prime quattro, in finale di Coppa Italia ed in semifinale di Champions: cosa deve fare di più per far capire che è fra i migliori, fra i grandi?".