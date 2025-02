Che derby d’Italia si aspetta? A rispondere è il doppio ex di Juventus e Inter, Hernanes che da buon 'Profeta', intervistato da La Stampa per l'occasione, ha lanciato la sua profezia: "Sarà imprevedibile come all’andata. La Juve gioca in casa ma dovrà pensare alla partita più importante della stagione che è quella di mercoledì in Champions contro il Psv, l'Inter è più tranquilla. Mi aspetto un pareggio".

Chi sarà decisivo?

"Per la Juve dico Yildiz come all’andata. Per l’Inter il solito Lautaro Martinez".

Classifica bugiarda o c’è davvero questa distanza tra Juve e Inter?

"Sul lungo periodo i numeri non mentono quasi mai. Ma per la Juve è un anno di ricostruzione, con Bremer avrebbe qualche punto in più".

