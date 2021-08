Handanovic a DAZN: “Nulla è scontato ma con Inzaghi partiamo da una buona base”

Le parole di Samir Handanovic a DAZN prima di Inter-Genoa

Per la prima volta in campo con lo scudetto sul petto, l'Inter di Simone Inzaghi inaugurerà fra qualche minuto la stagione di Serie A 2021/22. A presentarsi ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Inter-Genoa, per esprimere le sensazioni precedenti alla gara e alla stagione dopo due mesi particolarmente turbolenti, è il capitano Samir Handanovic. Queste le sue parole: "È arrivato mister Inzaghi, abbiamo lo stesso sistema dell’anno scorso, le cose sono più facilitate. Non c’è nulla di scontato ma partiamo da una buona base. Facciamo ciò che ci chiede, rispettiamo ciò che ci chiede e dobbiamo cercare di farlo vedere in campo".