Handanovic al 90′: “Se non vinci, devi pareggiare. Stanchi dopo mercoledì”

Le considerazioni del capitano nerazzurro dopo il match di Bergamo

"Pari buono visto per come è andata. Potevamo vincere e potevamo perdere. Risultato giusto, contro l'Atalanta non è mai facile. Avevamo speso tanto mercoledì, quindi ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima".

"Ho guardato il pallone, ci si allena per questo. Muriel lo conosco da anni, non serviva studiarlo troppo".

"Assolutamente no. Manca metà campionato, abbiamo una gara in meno: non c'è pressione, bisogna continuare così. Quando non si può vincere, si pareggia".