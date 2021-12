Handanovic: “Abbiamo messo sotto il Real. Ma in certe gare serve qualcosa in più”

Il capitano nerazzurro: "Dovevamo essere più cattivi, spesso ci è mancato l'ultimo passaggio"

Il primo giocatore a parlare dell'Inter dopo la sconfitta contro il Real Madrid è il capitano Samir Handanovic ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona partita nel complesso, ma dobbiamo essere più cattivi. Oggi dovevamo tirare più in porta. Si sapeva che per vincere dovevamo rischiare qualcosa e da lì sono nate le ripartenze. Abbiamo fatto il nostro gioco, però ci è mancato spesso l'ultimo passaggio dopo essere arrivati tante volte davanti alla porta. Abbiamo messo sotto il Real in tutte e due le partite, ma la differenza è lì: loro hanno sfruttato quello che hanno avuto, noi dovevamo sfruttare quello che lasciavano. E' stata una bella partita, che ci ha insegnato che in certe gare serve qualcosa in più".