Handanovic a ITV: “Così è il calcio. Ma abbiamo fatto molto bene per 75 minuti”

Le parole del portiere sloveno dopo il derby di Milano

"Oggi abbiamo fatto tutto noi. Avevamo la partita in mano, abbiamo giocato bene, li abbiamo tenuti là, ma abbiamo perso qualche palla di troppo e siamo stati puniti. Bisogna pensare già alla prossima, non c'è tempo per piangere". Queste le considerazioni di Samir Handanovic a InterTV dopo il derby. "Da cancellare gli ultimi 15 minuti, ma ci sono state anche tante cose buone. Potevamo raddoppiare, la squadra ha avuto coraggio e forza, siamo stati come al solito. Purtroppo non abbiamo gestito bene il finale - dice il portiere nerazzurro -. Ci sono tante partite, bisogna rivedere gli errori e rimediare. Ma è il calcio: a volte rischi e non sei punito, stavolta sì".