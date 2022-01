Handanovic a ITV: “All’Olimpico partita decisa dagli episodi. Vogliamo vincere”

Le sensazioni pre-gara del capitano ai canali ufficiali del club

Dopo la sosta natalizia e lo stop forzato nello scorso turno, l'Inter torna finalmente in campo. Gara impegnativa per la squadra di Inzaghi che ospiterà proprio l'ex squadra del tecnico nerazzurro, unica rivale finora in grado di battere i campioni d'Italia in carica in campionato. A parlarne è il capitano Samir Handanovic che a Inter TV spiega: "C’è sempre voglia, quando si è in vacanza c'è voglia di tornare in campo. C’è tanta voglia, noi siamo pronti e non vediamo l’ora di iniziare la partita".