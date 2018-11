Nel day after del difficile pomeriggio di Bergamo, la redazione di Sport Mediaset manda in onda due battute di Samir Handanovic rilasciate nel post partita contro l'Atalanta: "Siamo dispiaciuti e arrabbiati", ha ribadito il portiere sloveno, il più positivo tra i nerazzurri. "È' difficile aggiungere qualcosa, l'Atalanta ha fatto meglio di noi in tutti i segmenti di campo. Noi non siamo stati quelli che dovevamo essere".

