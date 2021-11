Hall of Fame Inter, da Bordon a Pagliuca e Sarti: i 10 portieri candidati

Chi si unirà a Zenga, Toldo e Julio Cesar?

Si sono aperte ufficialmente mercoledì scorso le votazioni per eleggere le quattro leggende (una per ruolo) della storia dell'Inter da introdurre nella Hall of Fame nerazzurra. Ecco i dieci portieri candidati che potranno seguire le orme di Zenga, Toldo e Julio Cesar, votati come migliori nelle tre precedenti edizioni secondo questi criteri: aver collezionato almeno 60 presenze in gare ufficiali con l'Inter; aver vinto almeno un titolo con l'Inter; aver terminato l'attività agonistica da almeno 3 anni o aver terminato l'attività agonistica e conquistato il Triplete 2010.