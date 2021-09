Hakimi: “Voglio vincere tutti i trofei e scrivere il mio nome nella storia del Psg”

L'ex Inter: "Sono onorato di aver firmato per questo club ambizioso"

Due mesi per innamorarsi di Parigi e del Paris Saint-Germain. E' bastato questo periodo di tempo ad Achraf Hakimi per ambientarsi nel suo nuovo club, a cui è approdato lasciando l'Inter lo scorso 6 luglio: "Sta andando molto bene, sono felice in questa fantastica città e in questa incredibile squadra - le parole del marocchino ai canali ufficiali del Psg -. Tutti sono molto gentili con me. Quando mi sarò sistemato, andrò e scoprire la città, di cui la gente mi dice solo cose buone. Voglio davvero conoscerla e godermela. Per ora ho cenato vicino alla Torre Eiffel. Ho passeggiato vicino al museo del Louvre e ho girato un po'".