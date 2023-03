Nuova puntata sulla vicenda che ha coinvolto Achraf Hakimi, accusato da una ragazza di molestie. Nelle ultime ore - si legge su Calcio e Finanza - è arrivata l'incriminazione per stupro per l'ex interista, come riporta l'agenzia France-Presse: ora il marocchino è sotto controllo giudiziario, ma potrà comunque scendere in campo con il PSG.