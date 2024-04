Antoine Griezmann vuole tutto. L'attaccante francese dell'Atletico Madrid, parlando ai canali uffiiciali dei Colchoneros, suona la carica in vista del rush finale della squadra di Diego Simeone spiegando di non voler più lasciare punti per strada: "La cosa più difficile è sempre vincere. Ma per me è molto importante cercare di farlo in tutte le partite che ci restano, in campionato e in Champions League. Mi rende felice ed è quello a cui personalmente punto, vincere tutte quelle partite che ci restano. È un lavoro quotidiano ma dobbiamo fare tutto molto bene per finire come meritiamo”. L'occhio, in particolare, è rivolto alla sfida europea col Borussia Dortmund: "È una partita speciale; come contro l’Inter, sarà una sfida molto complicata. Stanno facendo molto bene, hanno appena battuto il Bayern Monaco e dobbiamo prestare attenzione ad ogni dettaglio".

Grizou conta sull'ambiente del Civitas Metropolitano, a suo modo decisivo nel ritorno degli ottavi di finale contro i nerazzurri: "Mi aspetto un’atmosfera molto bella, serate speciali. Il Metropolitano ci dà quella marcia in più quando giochiamo in casa. Mi aspetto una partita come quella contro l'Inter o quella contro il Real Madrid in Coppa e con noi che diamo in campo quello che loro vogliono o si aspettano da noi".

