L'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per commentare quanto sta accadendo attorno alla Juventus, invischiata in un'inchiesta che ha portato alle dimissioni dell'interno CdA. "Credo che sia la più grave subìta nella sua storia, anche più grave di quella di Calciopoli - ha dichiarato Grassani -. L'indagine abbraccia una serie di irregolarità che non ha precedenti. La Juventus rischia molto di più che un'ammenda o una penalizzazione, se le accuse saranno accertate.