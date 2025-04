"Vincent Kompany sta cercando di minimizzare la situazione, ma è davvero disgustoso ciò che sta accadendo in questo momento con gli infortuni". Lo afferma Robin Gosens, intervistato nel corso del podcast Copa TS del giornalista tedesco Thomas Schmitt a proposito della situazione infermeria del Bayern Monaco. Una catena di infortuni che a detta dell'esterno della Fiorentina causerà non pochi problemi ai bavaresi per il match di Champions League contro l'Inter: "Non puoi più compensare allo stesso livello, anche se vorresti convincerti del contrario. A un certo punto, non è più possibile. Con l'Inter sarà una partita molto, molto difficile".

"Penso che il Bayern si trovi di fronte a un compito incredibilmente duro e difficile", aggiunge Gosens, che poi descrive così la squadra di Simone Inzaghi: "L'Inter è una macchina perfetta. È forte quando la pressione è alta, e poi ha una dote speciale: nessuno sbaglia. Tutti sanno esattamente cosa devono fare. Non fanno errori individuali e nessuno esce dai ranghi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!