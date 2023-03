"Poco dopo Euro 2021, quando la mia fama era aumentata, mio padre mi ha chiesto cosa significasse realmente per me avere mezzo milione di follower su Instagram. Ho deciso molto tempo fa che non volevo solo mostrare una versione idealizzata della mia vita sui social media, pubblicando solo cose positive per far sapere ai miei follower che la mia vita è piena di pace, felicità e frittelle ogni giorno. Preferisco presentare un'immagine di me stesso il più autentica possibile". Così Robin Gosens nel suo secondo post ufficiale sulla piattaforma LinkedIn spiega la sua interessantissima visione dei moderni social. "Trovo assurdo che un like per un post sia diventato sinonimo di un complimento nella vita reale per molte persone. Sempre più persone - scrive il tedesco - definiscono se stesse attraverso i propri canali di social media e usano la piattaforma nella convinzione che sia il luogo dove si svolge la vita reale. Ricevono ispirazione, consigli, nuovi contatti, amici e anche amore. Noi calciatori siamo anche fonte di ispirazione e modelli per molti giovani. Che ci piaccia o meno, siamo influencer. In questo modo, assumiamo automaticamente una grande responsabilità, poiché molti vogliono una vita simile alla nostra.