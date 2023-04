"Se qualcuno qualche anno fa mi avesse detto che sarei stato in semifinale di Champions League, probabilmente non ci avrei creduto". Questo il pensiero di Robin Gosens, comunicato attraverso i suoi canali social.

L'esterno tedesco ammette la sua grande felicità per il traguardo europeo: "Grazie all'Inter per averlo reso possibile, e grazie agli interisti per la notte magica. Ora tutto è possibile!", ha scritto l'ex atalantino.

