In risposta a un commento su LinkedIn inerente al suo ultimo post dedicato alla Generazione Z, Robin Gosens sottolinea sul bisogno di comunicazione tra l'allenatore e i giovani: "Questo è un aspetto che ho notato anch'io, sebbene non sempre. Alcuni giovani giocatori mi hanno detto che, dopo aver parlato con l'allenatore, pensano che stia dicendo sciocchezze "solo per farmi contento". Non avevo mai considerato che questo potesse essere causato dalla mancanza di comprensione delle motivazioni dell'allenatore. Però, pensandoci, ha senso. Questo rende il lavoro dell'allenatore ancora più difficile. Penso che i giovani giocatori, e i giovani in generale, dovrebbero imparare ad essere più critici e ad accettare che non esiste solo la loro opinione".