Arrivano le decisioni del Giudice sportivo dopo la 29esima giornata di Serie A. Gli squalificati per una giornata sono Simone Bastoni dello Spezia, Matteo Bianchetti della Cremonese, Lassana Coulibaly della Salernitana, Alex Sandro della Juventus, Giangiacomo Magnani dell'Hellas Verona, Tanguy Ndombele del Napoli, Riccardo Orsolini del Bologna, Miguel Veloso dell'Hellas Verona e Perr Schuurs del Torino. A questi si aggiunge anche Alfredo Magni, preparatore dei portieri del Monza che sarà quindi out per il match con l'Inter.