Sono due i giocatori squalificati per un turno dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la finale di Supercoppa italiana vinta dall'Inter sul Napoli: Giovanni Simeone, espulso in campo per somma di ammonizioni, e Nicolò Barella, che ha rimediato un giallo per proteste da diffidato. Entrambi, per la cronaca, salteranno il prossimo match di campionato. Per quanto riguarda gli altri provvedimenti adottati, c'è da segnalare la settima sanzione per Hakan Calhanoglu, la terza per Lautaro Martinez e la prima per Stefan de Vrij. Entrano in diffida, invece, gli azzurri Amir Rrhamani e Walter Mazzarri.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!