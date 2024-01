Dopo l'espulsione diretta rimediata al tramonto di Inter-Verona, nei secondi concitati successivi al 2-1 segnato da Davide Frattesi, Darko Lazovic è stato squalificato per due turni dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, "per avere, al 50° del secondo tempo, contestato in modo plateale e irriguardoso l'operato arbitrale". Fermati per un turno Frattali (Frosinone), Maggiore (Salernitana), Mazzocchi (Napoli), Gatti (Juventus), Mckennie (Juventus), Zirkzee (Bologna).

Entrano nella lista dei diffidati Gyomber (Salernitana), Coppola (Hellas Verona), Matheus Henrique (Sassuolo), Gagliardini (Monza), Kristensen (Roma), Juan Jesus (Napoli), Pellegrini (Lazio), Perez (Udinese), Posch (IBologna), Retegui (Genoa), Strefezza (Lecce), Suslov (Hellas Verona), Zappacosta (Atalanta) e Ikonè (Fiorentina).

Da segnalare, infine, lo stop di José Mourinho, tecnico della Roma, che non potrà essere in panchina per la gara di San Siro contro il Milan "per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con platealità l'operato arbitrale".

