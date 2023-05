Il Giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo la 32esima giornata di Serie A. Squalificati per due giornate sia Pinamonti (Sassuolo) che Quagliata (Cremonese), mentre vengono stoppati per un turno Kyiriakopoulos (Bologna), Maxime Lopez (Sassuolo), Matic (Roma), Romagnoli (Lazio), Strefezza (Lecce) e Tomori (Milan).

In ottica Inter sono invece da segnalare la terza sanzione per Alessandro Bastoni e per Danilo D'Ambrosio, entrambi ammoniti a San Siro contro la Lazio.

