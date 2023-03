José Mourinho è stato squalificato per due giornate a seguito della gazzarra scoppiata con Matteo Serra , quarto uomo del match Cremonese-Roma, che gli è costata l'espulsione. La decisione è stata presa quest'oggi dal Giudice Sportivo. Nelle motivazioni si legge: "Due giornate di squalifica per aver contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento al momento dell'espulsione; e per aver rivolto al quarto ufficiale espressioni e illazioni gravemente offensive nello spogliatoio arbitrale".

Per quel che riguarda i giocatori, entra in diffida l'olandese dell'Inter Denzel Dumfries mentre Stefan de Vrij arriva alla seconda sanzione; confermata la squalifica di un turno per Federico Baschirotto, che salterà il match tra i nerazzurri e il Lecce. Fermato per due turni anche l'esterno del Napoli Mario Rui, con multa di 10mila euro, per il calcione rifilato a Francesco Caputo dell'Empoli. Fermati per un turno anche: Domenico Berardi (Sassuolo), Nicolò Casale (Lazio), Rafael Leao (Milan), Kingsley Ehizibue (Udinese), Alex Ferrari (Cremonese), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Rade Krunic (Milan) e Samuele Ricci (Torino). Multa di 2mila euro per il Bologna per il lancio di un bengala dagli spalti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!