Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto due giornate di squalifica a una multa di 5mila euro a Manuel Lazzarri, espulso al 42esimo del secondo tempo di Lazio-Inter "per avere, contestando l'operato arbitrale, rivolto platealmente un'espressione irriguardosa al Direttore di gara. Successivamente mentre usciva dal terreno di giuoco indirizzava un ironico applauso agli Ufficiali di gara; que- st'ultima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale", si legge nel comunicato.

Un turno di stop, invece, per altri quattro giocatori dopo la sedicesima giornata di Serie A: si tratta di Payero dell'Udinese, Raoul Bellanova del Torino, Giulio Maggiore della Salernitana e Caleb Okoli del Frosinone.

Due cose da annotare in chiave Inter, ovvero la terza sanzione per Barella e la seconda per Thuram, entrambi ammoniti domenica sera all'Olimpico.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!