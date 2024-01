Il Giudice sportivo ha reso note le decisioni prese dopo la 18esima giornata di campionato. In ottica Inter sono da segnalare la quarta ammonizione per Nicolò Barella, che entra così in diffida e riceve anche una multa di 1.500 euro (proteste contro gli ufficiali di gara, sanzione aggravata perché capitano della squadra), e la seconda sanzione per Henrikh Mkhitaryan. Il match del Marassi porta invece al Genoa un'ammenda di 5mila euro "per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa sette minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

I giocatori squalificati sono invece Maric (Monza), Cacace (Empoli), Ferguson (Bologna) e Locatelli (Juventus). Bloccati per un turno anche Mazzarri e Palladino.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!