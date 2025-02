L'empolese Luca Marianucci è stato squalificato due turni dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, espulso al Castellani dopo il fallo di reazione ai danni di Santiago Gimenez nella sfida contro il Milan. Saltano la prossima giornata anche altri cinque: Moise Kean, Fikayo Tomori, Bryan Cristante, Daniele Ghilardi e Samuele Ricci.

In ottica Inter, da segnalare l'ingresso tra i diffidati di Henrikh Mkhitaryan, la settima sanzione per Simone Inzaghi, la terza per Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, oltre alla prima per Nicola Zalewski.

