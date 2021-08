Giroud: “Inter? Dio ha voluto il Milan per me. Io e Ibra complementari”

L'attaccante francese si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa

"È un grande onore per me giocare al suo fianco, questa però è una domanda da porre a mister Pioli, sarà lui a decidere. Io sono venuto qui al Milan per portare la mia esperienza, io e Ibra possiamo essere comunque complementari. È facile giocare al fianco di un giocatore così, abbiamo già parlato, potremmo essere una buona coppia. Lo faremo negli allenamenti, speriamo di poterlo fare anche in campo. Il Milan non è però solo Ibra e Giroud, ci sono tanti giocatori capaci che possono fare bene".