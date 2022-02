Milan, Giroud: “I derby si vincono. Siamo tornati, ma siamo ancora dietro”

Le parole dell'attaccante francese al 90esimo

A vincere il derby di Milano è la squadra di Stefano Pioli con una doppietta di Olivier Giroud che stravolge una partita a lunghi tratti appannaggio dei nerazzurri. A commentare per primo quanto raccolto questo pomeriggio a San Siro ai microfoni di DAZN immediatamente dopo il triplice fischio è proprio l'attaccante francese: "Come ho detto prima della partita questa era speciale. Un derby si vince. Eravamo in difficoltà nel primo tempo. Nel secondo siamo tornati in partita. La seconda palla che mi è arrivata è stata fortunata. Sono felice e orgoglioso di questa squadra che non deve mai mollare".