Regalino speciale per i campioni in ritorno dall'Arabia Saudita: foto ricordo della notte di festeggiamenti durante il volo da Riyadh a Milano per ogni giocatore di Inzaghi e per lo staff. Un pensierino che il club ha pensato di fare ai giocatori al termine dell’allenamento di oggi. "Bellissimo. Grazie compà" esclama Calhanoglu dopo averla ricevuta. "Che cos’è?" esordisce il capitano che poi riferendosi a Thuram dice: "Guarda, qui mi ero addormentato”. “Scegliete il lavoro che vi piace e non lavorerete un giorno nella vostra vita” è la prima frase che si sente di esclamare con tanto di ironia Alessandro Bastoni, visibilmente distrutto dall’allenamento appena terminato, prima di commentare la foto ricevuta: "Bella. Grazie. Ciao grandi".

Poi il turno dei giocherelloni di turno Frattesi e Asllani che deliziano i follower con un siparietto social: "Mamma mia… Brutta roba, brutta roba - dice scherzando l’ex Sassuolo, tutt’altro che aggradato della sua fotogenia -. Di bello c’è la Coppa. Foto con te, guarda che siamo belli - aggiunge poi abbracciando il compagno di reparto Asllani che mostra una foto con Arnautovic e a sua volta aggiunge: "Bellissima questa". Commento al quale il trattore replica: "Certo, non ti vedi in faccia".

"Che bella, grazie mille" il commento finale dell’allenatore Inzaghi.