Ginter lascia il BMG, Eberl: “Programmeremo senza di lui, avvisati gli agenti”

Il direttore sportivo del club tedesco: "Ho parlato con loro prima di Natale"

Dopo Matthias Ginter, anche Denis Zakaria ha comunicato la propria intenzione di non rinnovare il contratto col Borussia Moenchengladbach. L'annuncio è del direttore sportivo dei Fohlen Max Eberl, che parlando ai canali ufficiali del club ha spiegato come si è sviluppata la questione relativa al difensore tedesco: "Ho detto ai ragazzi senza mezzi termini che avrei voluto che tutto ciò che non ha a che fare con il Borussia e con la seconda metà della stagione fosse chiarito entro la fine del 2021. Ho contattato l'agenzia di Ginter prima di Natale e li ho informati che avremmo fatto la nostra programmazione senza di lui al più tardi entro l'estate".